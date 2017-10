Havenbedrijf Rotterdam wil schonere scheepvaart

Duivelseiland bij Dordrecht Artist impression van het toekomstige bunkerstation Duivelseiland bij Dordrecht

"We moeten van die vieze stookolie en diesel af", zegt Rik Dalmeijer van het Havenbedrijf Rotterdam. Om de scheepvaart schoner te krijgen zal er gevaren moeten worden op andere brandstoffen, zoals LNG (vloeibaar aardgas). Onderzoek moet uitwijzen of de tijd rijp is voor een bunkerstation op Duivelseiland in Dordrecht, waar schoon 'getankt' kan worden.

"Het is een beetje het kip-en-eiverhaal" zegt Jan-Willem Drijver van Pit Point Clean Fuels; "Je begint geen tankstation met LNG als er niemand op LNG vaart, maar je laat je schip niet op LNG varen als je dat nergens kunt tanken". Daarom onderzoekt hij met het Havenbedrijf en tal van ander partijen of zo'n schoon bunkerstation haalbaar is. In het eerste kwartaal van 2018 moet dat duidelijk zijn. Insteekhaven

De verwachtingen zijn positief. "Je ziet overal de bereidheid om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Da's op het water niet anders. Wij willen de havens, en dan bedoel ik niet alleen Rotterdam maar ook die in de Drechtsteden, duurzamer maken. Dat kan hier op het Duivelseiland met zo'n bunkerstation, maar ook met opwekking en opslag van schone energie", verwoordt Dalmeijer de visie van het havenbedrijf. Rijkswaterstaat hield een bunkerstation voor LNG in het aan de overkant gelegen Zwijndrecht eerder tegen. De dienst wil zo'n station niet aan de oever van een hoofdvaarweg. Bij Duivelseiland is een soort insteekhaven en daar kan wel veilig gebunkerd worden, is de gedachte. Angst voor de opslag van veel brandbare en ontplofbare stoffen is volgens Drijver ook niet nodig: "Het zijn beproefde en veilige producten".