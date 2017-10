De Trap grijpt naast Dutch Design Award

Een klusflat in Amsterdamse Bijlmer is zaterdagavond bekroond met twee Dutch Design Awards. Het project versloeg onder meer een Rotterdamse genomineerde: de Trap van architect Winy Maas.

De Trap stond vorig jaar vijf weken op het plein bij Rotterdam Centraal. De steigerconstructie maakte deel uit van de viering van 75 jaar wederopbouw.

Het project was een groot succes. Er gingen zeker 360.000 mensen naar boven. Die kwamen na hun klimtocht uit in het Groothandelsgebouw, waar een tentoonstelling over de wederopbouw te zien was.

In de eindstrijd van de designwedstrijd legde De Trap het af tegen de renovatie van de flat Kleiburg in de Bijlmer, waarbij de bewoners hun eigen appartement verbouwen.