Rotterdammers bouwen caravan om tot kroeg

Het Rotterdamse uitgaansleven heeft er een nieuwe trekpleister bij. Op het terras van Café Stalles op Nieuwe Binnenweg staat een oude caravan die is omgebouwd tot bruine kroeg.

"Je kunt er met zeker acht man bier drinken", vertelt Vincent de Boer van het bedrijf Beukers Unlimited. Met een glimlach: "Maar als je een beetje je best doet, passen er ook vijftien mensen in."

Het idee voor de kroeg op wielen ontstond tijdens een avondje bier drinken, zegt De Boer. "We fantaseerden over een kroeg die je overal mee naartoe kunt nemen. Samen met compagnons Frank en Job Middelhoek ben ik daarna aan de slag gegaan."

Wijnbar



Maar mag dat zomaar, een caravan op een terras? "Ja, dat mag", zegt Frank Middelhoek. "En als het niet mag horen we het wel. Maar ik denk dat we weinig horen."

"In een normale kroeg spreek je niet zo snel iemand aan die je niet kent", vult zoon Job aan. "Maar hier is de setting heel intiem en kom je veel sneller in contact met de mensen die naast je staan. Als het aan mij ligt wordt de caravan niet alleen gebruikt in de horeca. Ik zou het ook leuk vinden als vijf mannen die op wielrenvakantie gaan in de Ardennen de caravan meenemen."

Na het omtoveren van de caravan tot bruine kroeg is het bedrijf bezig met een nieuw project: een wijnbar op wielen.