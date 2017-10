Mannen HC Rotterdam onderuit tegen Kampong

De mannen van Hockey Club Rotterdam hebben zondagmiddag in de hoofdklasse niet weten te winnen van Kampong. In Utrecht werd het 3-2 en daardoor staan de Rotterdammers nu op de vijfde plek.

Na vijf minuten hockey was het al raak voor de Utrechters. Uit een rebound van een strafcorner kwam Kampong op voorsprong. Een kwartier later werd die voorsprong ook nog eens verdubbeld door Philip Meulenbroek.

In de tweede helft kwam HC Rotterdam terug in het duel. Via Milan van Baal scoorden de Rotterdammers de aansluitingstreffer, maar zag het na 63 minuten de hoop weer vervliegen. Kampong scoorde de 3-1 en daar had HCR vlak voor tijd nog één antwoord op.

Jeroen Hertzberger bracht Rotterdam via een strafcorner op 3-2, maar er was niet genoeg tijd om ook nog de 3-3 te forceren.