CDA stelt vragen over Rotterdamse caravankroeg

De caravan bij café Stalles

Het CDA in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over een caravan die voor een café op de Nieuwe Binnenweg staat. De partij wil weten of dat zomaar mag en is bang dat andere kroegen het voorbeeld gaan volgen.

"Wanneer terrassen ’s winters zouden worden vervangen door dit soort caravans betekent dit ook dat de kans groter wordt dat omwonenden het gehele jaar overlast zouden kunnen hebben van cafébezoekers buiten", schrijft de partij aan het college van burgemeester en wethouders. "Wij staan daarom sceptisch tegenover een dergelijk initiatief." De caravan op de Nieuwe Binnenweg staat bij café Stalles.