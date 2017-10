Veenhoven: 'Had alles over voor het team'

De jeugdige Mark Veenhoven speelde vanmiddag mee met Sparta tegen FC Groningen. De ploeg van Alex Pastoor won met 2-1. Lars Veldwijk leek vlak voor tijd op weg naar de 2-2, maar Veenhoven haalde hem hard neer en kreeg een rode kaart.

Spijt heeft de jongeling niet van zijn actie. "Ik niet zo vaak rode kaarten gepakt, maar met deze

was het publiek blij mee. Dat was mooi", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

"Ik had niet de intentie om hem te blesseren of te schoppen, maar ik had alles over voor het team, ik wilde drie punten binnenhalen en op dat moment zag ik het als enige manier om dat te doen."