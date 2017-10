Stilte vinden in collages maken tijdens Dag van de Stilte

Mirjam Rosier (rechts) tijdens haar workshop SoulCollages 20171029_Mooike_de_Moor_IMG_7092

Mediteren, wandelen of gewoon je mond een tijd dicht houden. Tijdens de landelijke Dag van de stilte is het zondag de bedoeling zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met stilte. Mirjam Rosier in Poortugaal weet daar wel raad mee in haar workshops.

Tijdens haar workshop 'SoulCollage' , collages maken met door jouw uitgeknipte plaatjes, verdwijnt je denken volgens Rosier naar de achtergrond. Mirjam: "Je zult verrast worden door wat je intuïtief gemaakte collage je te vertellen heeft, al weet je onbewust soms wel hoe het zit." De deelneemsters vertellen veel steun te hebben aan het tot rust kunnen komen. "Stilte helpt echt", zegt Marie Louise. Beginners kunnen met een wandeling door een natuurgebied waar het stil is, langzaam wennen aan het stil-zijn. Rosier: "Direct beginnen met mediteren en stil blijven zitten geeft juist veel onrust. Je moet het rustig opbouwen."