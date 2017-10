Pastoor: 'Overwinning zelf afgedwongen'

Sparta heeft zondagmiddag een welkome overwinning geboekt op FC Groningen. De positie van Alex Pastoor was de laatste weken onderwerp van gesprek, maar die storm lijkt na de overwinning tegen Groningen, weer wat te gaan liggen.

Pastoor was vooral blij met de manier waarop de overwinning tot stand kwam. "Met name de eerste helft hebben we goed gevoetbald", zegt Pastoor tegenover RTV Rijnmond.

Mindere tweede helft

"Dat was in de tweede helft wel wat minder, namen zij iets meer het initiatief en moesten wij wat meer achteruit. Maar de jongens hebben in alle hoofdmomenten groot hart getoond en geknokt voor elke meter kunstgras. Volgens mij hebben we daarom de overwinning afgedwongen."