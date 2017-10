Stoepbord van politie in zaak-Graciëla vernield

Het lichaam van Graciëla werd eind september gevonden in een sloot bij de Vlaardingse Krabbeplas

In Schiedam is een stoepbord vernield waarop de politie om tips vraagt over de dood van de 21-jarige Graciëla. Het bord stond in de Minister Donkerstraat. "Wie doet nou zoiets?", schrijft de politie op Twitter.

Graciëla Gomes Rodrigues werd op 22 september dood gevonden in een sloot bij de Vlaardingse Krabbeplas. Ze was door geweld om het leven gekomen, waarschijnlijk na een conflict in de relationele sfeer. Voor de dood van Graciëla zit een 31-jarige verdachte vast. De politie wil graag meer over deze man weten en zoekt ook informatie over onder meer een grijze Seat Ibiza. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdag opnieuw aandacht aan de zaak-Graciëla. Er is dan onder meer een reconstructie van haar laatste avond te zien. De politie vermoedt dat Graciëla toen vanuit haar werk bij de Kentucky Fried Chicken in Rotterdam-West met iemand meegereden is naar Schiedam.