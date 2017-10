Botlektunnel uren dicht door ongeval

De Botlektunnel is zondagavond enkele uren afgesloten in de richting Ridderkerk vanwege een ongeluk. Een auto reed daar achterop een auto met pech.

Volgens Rijkswaterstaat kreeg rond negen uur 's avonds een auto pech bij de tunnel. Dat gebeurde op een plek waar er geen vluchtstrook is. De bestuurder heeft de auto volgens de politie toen zoveel mogelijk aan de kant gezet, maar dat kon helaas niet voorkomen dat een andere bestuurder er met volle vaart achterop reed.

Twee mensen raakten gewond. Ze waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer richting Ridderkerk is omgeleid via de Botlekbrug. De verwachting is dat de tunnel pas tegen half twaalf 's avonds weer open gaat.