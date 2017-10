Man met plastic zak over hoofd overvalt tankstation

Foto: archief

Het tankstation van Esso aan de Molenlaan in Rotterdam is zondagavond overvallen. Iemand met een witte plastic zak over zijn hoofd kwam binnen en bedreigde een medewerkster met een mes.

De medewerkster was rond 7 uur 's avonds alleen in het tankstation in Hillegersberg-Schiebroek toen de man binnenliep. Hij dwong haar de kassa open te doen en greep er geld uit. Het geld stopte hij in een blauwe plastic zak en toen ging hij er vandoor. De overvaller vluchtte vermoedelijk weg in de richting van de Bergse Dorpsstraat. De man is nog spoorloos.