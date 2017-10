Hurende Rotterdammers minder tevreden dan woningbezitters

Mensen in Rotterdam en de drie andere grote steden zijn minder tevreden met hun huis dan mensen in andere delen van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de vier grote steden is 89 procent tevreden, in de rest van ons land ligt dat percentage op 94 procent. Het verschil komt volgens het CBS doordat in de grote steden meer mensen in een flat of appartement wonen.

Mensen in dat type huizen zijn meestal minder tevreden over hun huis dan mensen met een eengezinswoning, zegt het CBS.

Huurders minder tevreden

Daarnaast speelt mee dat huurders minder tevreden zijn dan woningbezitters. In de vier grote steden is 71,5 procent van de huurders blij met hun huis, tegenover 89 procent van de huizenbezitters.

Woonomgeving

Het CBS keek ook naar de tevredenheid over de woonomgeving. Over de omgeving is 71 procent van de huurders in de steden tevreden ten opzichte van de ruim 76 procent in de rest van het land. Bij woningeigenaren is 80 procent in de grote steden tevreden met hun buurt, in de rest van Nederland gaat het om 87 procent.