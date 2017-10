Gaslek in bibliotheek Capelle

In de bibliotheek aan de Fluiterlaan in Capelle aan den IJssel is maandagochtend in een gasleiding geboord. Twee huishoudens zitten zonder gas.

Tijdens werkzaamheden in de bibliotheek is per ongeluk geboord in een gasleiding in het plafond. De brandweer en monteurs van Stedin gingen op zoek naar het lek. Er zitten ook woningen boven de bibliotheek, maar de bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd. Wel zitten twee huishoudens zonder gas. Dat is naar verwachting in de loop van de dag opgelost. Eerder dacht de brandweer dat de muziekschool naast de bibliotheek moest worden ontruimd, maar dat bleek later niet het geval.