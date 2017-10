Vernieuwd metrostation Dijkzigt weer open

Na maandenlange werkzaamheden gaat metrostation Dijkzigt maandagmiddag officieel open. Het station is verbreed en voorzien van een nieuwe uitgang voor studenten van de Hogeschool Rotterdam.

Voor de nieuwe ingang zijn 250.000 glastegels gebruikt, die een "frisse en moderne uitstraling geven", zegt RET projectleider John de Rijke. Ook is in het metrostation een afzuigsysteem voor rook aangelegd.

Kosten: 6 miljoen euro

De werkzaamheden kostten 6 miljoen euro. "Dat komt omdat de werkzaamheden ondergronds zijn en je heel nauwkeurig moet werken. We zitten namelijk op een locatie met heel veel kabels en leidingen. Daarnaast heeft de hogeschool een mooie glasgevel en de huizen in de straat zijn niet in de allerbeste staat. De meeste kosten zitten dus in de bouwkuip, maar die zie je niet."

De Rochussenstraat is ook lange tijd gesloten geweest voor verkeer en ging eind juni weer open voor verkeer. In die straat is de riolering vervangen en daarna de weg opnieuw geasfalteerd. Ook de kruising Rochussenstraat-Zimmermanweg is veiliger gemaakt.

De aanpassingen waren nodig omdat het Erasmus MC in 2018 een nieuwe hoofdingang

krijgt in het verlengde van de Zimmermanweg.

Metrostation Stadhuis aan de beurt

Het volgende station dat een transformatie ondergaat, is metrostation Stadhuis. "We gaan een nieuwe noodgang bouwen onder de Coolsingel. Het hoort bij de plannen om de Coolsingel op te knappen. Dat gaat een jaar duren, dus de komende tijd is het niet lullen, maar poetsen."

De officiële en feestelijke opening van het nieuwe metrostation is om 13:15 uur 's middags.