Vooruitblik Shakhtar - Feyenoord in SC Rijnmond

Het avontuur van Feyenoord in de Champions League mag dan tot nu toe geen doorslaand succes zijn, toch blijft de uitwedstrijd die woensdag op het programma staat tegen Shakhtar Donetsk bijzonder. In Sportclub Rijnmond blikken we vooruit op dat duel.

In Kerkrade speelde Feyenoord dit weekend met 1-1 gelijk tegen Roda JC waardoor de Rotterdammers na tien wedstrijden op de zesde plaats staan. De ontmoeting met de miljoenenploeg uit Oekraïne, waar eerder met 2-1 van werd verloren, lijkt dan ook niet op een goed moment te komen. In Sportclub Rijnmond wordt de situatie besproken met de Feyenoorders Kevin Diks, Steven Berghuis en Giovanni van Bronckhorst. Verder is er aandacht in Sportclub Rijnmond voor Sparta dat knap met 2-1 won van FC Groningen. De druk op de schouders van trainer Alex Pastoor wordt hierdoor even verlicht, maar toch stellen veel mensen zich de vraag of het ideaal is dat hij de functie van trainer en technisch manager combineert. Uiteraard komen er ook andere sporten aan bod. De zaalvoetballers van TPP-Rotterdam verloren van Amicitia en de waterpolomannen van ZPB wonnen de derby van SVH. Sportclub Rijnmond begint om 17.30 uur en wordt ieder uur herhaald.