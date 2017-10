Wel fusiegesprekken tussen AkzoNobel en Amerikaanse Axalta

AkzoNobel voert fusiegesprekken met de Amerikaanse verffabrikant Axalta. De verfproducent bevestigt de geruchten die sinds vrijdag rondgaan. Axalta maakt autoreparatielakken voor auto's.

AkzoNobel heeft in onze regio vestigingen in Rotterdam, Rhoon en Groot Ammers. Het bedrijf wil samen met Axalta een wereldwijd opererend verf- en coatingsonderneming creëren.

Axalta is met een omzet van 3,5 miljard euro en 13.000 medewerkers kleiner dan de Nederlandse verfproducent die een omzet heeft van 9,5 miljard euro en 34.000 man personeel.

Vakbond CNV denkt daarom dat het gaat om een overname: "Het gebeurt wel vaker dat iets als een fusie wordt voorgesteld, maar dat niet blijkt te zijn.", zei CNV-bestuurder Arthur Bot.

AkzoNobel ontkent dat het om een overname gaat.

Topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel is een goede bekende bij Axalta. Hij had de leiding bij dat bedrijf toen het nog onderdeel was van chemiereus DuPont en was nauw betrokken bij de afsplitsing ervan in 2013.

PPG Industries

Het Amerikaanse PPG deed eerder drie keer een bod op AkzoNobel, die het bod iedere keer afwees.