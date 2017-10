'Groot verschil tussen eis en straf criminele bendes'

Foto: archief

In bijna 75 procent van de rechtszaken tegen leden van criminele bendes, leggen rechters een lagere celstraf op dan was geëist door het Openbaar Ministerie. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Law, de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bij de rechtbank is het verschil tussen eis en vonnis gemiddeld 15 maanden. In hogere beroepszaken bij het gerechtshof kan het verschil zelfs 17,5 maand zijn. Voor verdachten is het dus aantrekkelijk om beroep aan te tekenen: een straf valt in hoger beroep vaak lager uit. Het OM gaat het onderzoeksrapport gebruiken om hun aanpak verder te verbeteren.