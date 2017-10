Dordrecht krijgt sleutelrol in verkoopopbrengst Eneco

Uiterlijk dinsdagavond moeten 53 gemeenten aan Eneco laten weten of ze hun aandelen in het bedrijf willen verkopen of juist behouden. Dordrecht, met negen procent de derde aandeelhouder, lijkt een sleutelrol te gaan spelen in de mogelijke verkoopopbrengst.

Dat Eneco verkocht gaat worden staat vast, omdat meer dan de helft van de aandeelhouders wil verkopen. De vraag is echter of 75% van de aandelen in de verkoop komt. Dat is belangrijk, omdat het bedrijf minder opbrengt als meer dan 25% van de aandelen bij gemeenten blijft.



Een nieuwe eigenaar zal minder bieden voor Eneco als het niet de volledige zeggenschap krijgt in het energiebedrijf. Daarvoor is minimaal driekwart van de aandelen nodig. Rotterdam levert als grootste aandeelhouder 32% van de aandelen.

Zeggenschap

De vraag of het bedrijf verkocht moest worden speelde op toen het werd losgekoppeld van netbeheerder Stedin. Eneco werd daarmee een 'gewoon' commercieel bedrijf. "Als aandeelhouder loop je dan met publiek geld risico", zegt de Dordtse wethouder Jasper Mos (VVD).

"Tijdens de bankencrisis hebben we daar nare ervaringen mee opgedaan met Landsbanki en Icesave", weet de wethouder van Financiën nog maar al te goed; "Al is er nu geen reden om aan te nemen dat Eneco straks plots minder goed gaat draaien."

'Kip met gouden eieren'

Tegenstanders van verkoop, zoals Den Haag (tweede aandeelhouder met 16,55%), Ridderkerk en Leerdam willen de 'kip met de gouden eieren' liever niet slachten. Eneco levert de gemeenten elk jaar miljoenen euro's aan dividend op.

Verkoop van het bedrijf levert de gemeenten een enorm bedrag ineens op, want Eneco wordt een waarde toegedacht tussen de 2,5 en 3 miljard euro. "Met zo'n bedrag kan je ook veel mooie dingen doen, maar daarover moet een volgende gemeenteraad beslissen", vindt Mos wijzend op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Bezwaren tegenstanders

Dinsdag is de huidige gemeenteraad van Dordrecht aan zet om een principebesluit te nemen en de uitkomst is nog ongewis. Naast de discussie of je een kip moet slachten dat elk jaar gouden eieren legt, spelen ook andere argumenten een rol.

Tegenstanders vrezen dat Eneco in buitenlandse handen een veel minder duurzamere koers gaat varen. "Maar ik zie niet wat Eneco in Dordrecht momenteel aan duurzaamheid doet en ik moet wel handelen in belang van deze gemeente", zegt Mos daarover.

Ook zou de werkgelegenheid bij verkoop gevaar lopen. Mos: "Dat is maar de vraag en bovendien gaat het om relatief weinig mensen. Het is ook geen gemeentelijk energiebedrijf meer, waarin wij de verantwoordelijkheid voor het personeel droegen."

Rol van de overheid

Het belangrijkste discussiepunt is de principiële vraag, vindt de Dordtse wethouder: "Moet een overheid aandeelhouder blijven van een commercieel bedrijf? De gemeenteraad mag het dinsdag zeggen."

Er is al Deense- en Zweedse interesse voor Eneco. Zodra er een concreet bod komt op de aandelen krijgen alle gemeenten nog een keer de kans om ja of nee te zeggen.