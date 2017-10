Nintendo krijgt productie Switch op stoom

Nintendo is er afgelopen kwartaal in geslaagd het productietempo van zijn spelcomputer Switch op te voeren. Daarnaast viel de verkoop van spelletjes voor het apparaat hoger uit dan verwacht. Dat komt de winstvooruitzichten voor het Japanse technologieconcern ten goede.

Nintendo bracht de Switch dit voorjaar op de markt, maar had tot dusver moeite aan de grote vraag te voldoen. Maar dankzij het hogere productietempo denkt het bedrijf nu dat het dit boekjaar 14 miljoen exemplaren verkoopt, tegen een eerdere voorspelling van 10 miljoen.

De omzet in het lopende boekjaar, dat loopt tot en met maart, raamt Nintendo nu op 960 miljard yen (7,3 miljard euro). Dat is bijna een derde meer dan waar het bedrijf tot dusver van uitging. De prognose voor de operationele winst is bijna verdubbeld naar 120 miljard yen.

Met de Switch denkt Nintendo na een aantal magere jaren weer een nieuwe aanjager van groei in huis te hebben. Het bedrijf heeft daarnaast een aantal succesvolle spelletjes voor smartphones uitgebracht, een markt die het jarenlang links heeft laten liggen. Ook dat zorgt, zij het nog op relatief beperkte schaal, voor extra inkomsten.

In de drie maanden tot en met september behaalde Nintendo een omzet van 220 miljard yen en een winst van een kleine 24 miljard yen. Een jaar eerder zette het Japanse bedrijf nog een verlies in de boeken en reikte de omzet tot nog geen 75 miljard yen. De resultaten van Nintendo zijn erg wisselvallig en sterk afhankelijk van de timing van nieuwe producten.