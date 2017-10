Nieuwe MRI-scanners worden EMC binnengetakeld

Het Erasmus MC in Rotterdam krijgt nieuwe MRI-scanners. De grote apparaten worden maandag en dinsdag naar binnen gehesen op de vijfde etage.

Een deel van de gevel moet daarvoor open. "Dit is geen routineklus. Het is voor ons ook speciaal. De MRI-scanners plus de container wegen zo'n 20.000 kilo", vertelt projectleider Johan Bastiaanse.

De scanners die in februari in gebruik worden genomen, zijn het nieuwste van het nieuwste. "De nieuwe MRI-scanner kan andere contrasten geven en andere dingen meten. De beelden zijn een stuk scherper", vertelt Hanneke Muharam, hoofd van de afdeling MRI van het Erasmus MC. We hadden deze nieuwe scanners nodig omdat de oude scanners afgeschreven waren."

MRI-scanners maken met magnetische krachtvelden organen zichtbaar zoals de hersenen, het hart en het ruggenmerg. Een scan in het apparaat verloopt zo stil mogelijk.