Wilt u uw diamanten verkopen?

Heeft u diamanten die u niet langer wilt bewaren? Bent u op zoek naar een betrouwbaar adres om extra geld te krijgen voor je waardevolle diamanten? Ons 27-jarig familiebedrijf weet hoe belangrijk uw diamanten zijn en zullen ze kopen met volledig respect en begrip. Als we komen tot een onderlinge afspraak over de prijs, wordt u direct contant uitbetaald of het bedrag wordt op uw rekening gestort. Er is geen verplichting om te verkopen en er zijn geen kosten aan de taxatie verbonden.



Goudinkoop. Hoe gaat dat in zijn werking?

Terwijl u uw kopje koffie of thee drinkt, sorteren wij uw sieraden op karaat.

Dat doen wij met behulp van toetssteen en koningswater. U krijgt hierover een uitleg en u mag het ook zelf proberen. Daarna worden uw sieraden op de weegschaal gelegd waarbij u bij staat.

Nadat wij een begroting hebben gemaakt en u het daar mee eens bent, wordt uw geld per direct contant uitbetaald of op uw rekening gestort.

Wat koopt MaxGoud in?

Wij kopen in: alle soorten goud, zilver, zilvererbaren, goudbaren, gouden munten, alle karaten, gouden en zilveren sieraden, gouden tanten of kiezen,

kapotte sieraden, gouden en luxe merk horloges (o.a. Rolex en Breitling) en afval van goudsmederijen.

Bekend van Vara/Kassa

Bij het tv prgramma Vara/Kassa heeft MaxGoud de hoogste Goudprijs gewonnen.

Ons adres

Juwelier Jansen/MaxGoud HQ

Goudsesingel 46 - 3011 KC Rotterdam

T:010 478 2020

Nog een laatste tip: Vergelijk. Helaas zijn niet alle opkopers even eerlijk. Er wordt vaak gelogen over karaat, gehalte, keurstempel of het gewicht.

Ga met het sieraad bij meerdere juweliers of opkopers langs voor een taxatie. U zult zien dat u bij ons wel eerlijk geholpen wordt. En trouwens... Vergelijken loont!