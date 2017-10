Griekse arbiter bij Shakhtar - Feyenoord

De wedstrijd in de Champions League tussen Shakhtar Donetsk en Feyenoord staat woensdagavond onder leiding van Anastasois Sidiropoulos. De Griekse scheidsrechter floot een maand geleden de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Bulgarije(3-1).

Feyenoord vliegt dinsdagmiddag naar Charkov in Oekraïne en zal 's avonds niet trainen in het stadion waar de wedstrijd wordt afgewerkt. De selectie traint 's ochtends in Rotterdam.

Trainer Giovanni van Bronckhorst en een speler zullen dinsdagavond wel een persconferentie geven. Uiteraard zijn alle verrichtingen van Feyenoord in Oekraïne te volgen via Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.