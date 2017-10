Halloweenvierders met nepwapens aangehouden

De politie heeft zaterdagmiddag een groepje dat voor Halloween verkleed was, aangehouden. Een geschrokken man uit Hellevoetsluis had de politie gealarmeerd over een auto met gewapende jongeren.

De politie nam het bericht serieus en hield bij aankomst het gezelschap met getrokken wapens staande op de Zuidfront. Op het bureau bleken de wapens nep en onderdeel van hun Halloween outfit. Na een stevige preek mochten de Hellevoeters weer vertrekken.