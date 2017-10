Theater Walhalla opent broedplaats voor jonge theatermakers

Het Rotterdamse Theater Walhalla opent in 2018 een werkplaats voor talentvolle theatermakers. Net afgestudeerde creatievelingen krijgen daar de ruimte om te experimenteren, te groeien en mooie producties te maken.

Het theater wil gaan werken met oud-studenten van Rotterdamse scholen zoals de MBO Theaterschool en hogeschool Codarts.

"Wij hebben gemerkt dat veel jonge theatermakers op zoek zijn naar een plek waar ze voorstellingen kunnen maken. Wij willen die mensen helpen door een plek te creëren waar ze dat kunnen doen", zei Walhalla-oprichter Harry-Jan Bus op Radio Rijnmond.

Springplankpodium

Walhalla heeft de ambitie om hét ’springplankpodium’ te worden voor debuterende makers. De jonge honden gaan vier producties per jaar maken.

Werkplaats Walhalla komt in de oude gymzaal van de Tolhuisschool op Katendrecht. "We zijn deze ruimte nu aan het verbouwen naar een volwaardig theater. De werkplaats is bijna af", vertelt Bus.

Theater Walhalla begon in 2008 met een klein theater met tachtig stoelen. In 2014 kwam daar Kantine Walhalla met 150 stoelen bij. In het theater zijn zo'n 300 voorstellingen per jaar te zien.