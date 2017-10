Arjan Erkel maakt theaterstuk over zijn ontvoering

Arjan Erkel is op dit moment aan het repeteren in de Achterhoek.

Rotterdammer Arjan Erkel heeft een theaterstuk gemaakt over zijn ontvoering als Arts zonder Grens 15 jaar geleden. Die duurde ruim 600 dagen.

Erkel werd in 2002 als medewerker van Artsen Zonder Grenzen ontvoerd in Dagestan en bijna twee jaar vastgehouden door Tsjetsjeense rebellen.

Hij blikt op de planken terug op zijn kidnapping in de Russische republiek Dagestan. Arjan vertelt over zijn ervaringen en over de muziek die hem op de been hield.

Zo zong hij onder meer nummers als Green Green Grass of Home, Folsom Prison Blues en Oerend Hard. Die laatste hit van Normaal liet hij zijn ontvoerders fonetisch meezingen.

De try-out van de voorstelling met de naam 'Vrijheid van Denken en Doen' is op 14 november in Rotterdam.