Samenvatting: TPP zakt door verlies verder weg in eredivisie

TPP verliest van promovendus Amicitia

De zaalvoetballers van TPP-Rotterdam zijn het seizoen niet goed begonnen. Dat is wel duidelijk na vijf duels. Zaterdag verloor TPP in eigen huis met 5-3 van promovendus Amicitia en heeft nog maar twee ploegen onder zich staan in de eredivisie. Bekijk hier de samenvatting.

De Limburgers kregen de overwinning door een groot aantal persoonlijke fouten in de schoot geworpen en zijn inmiddels gestegen naar de tweede plaats in de eredivisie. 't Knooppunt is de koploper. Vrijdag speelt TPP-Rotterdam een uitwedstrijd tegen Watergras uit Gouda dat op de voorlaatste plaats staat.