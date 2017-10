Kattenopvang Sliedrecht stopt noodgedwongen

De bijzondere kattenopvang in een dijkwoning in Sliedrecht is over een paar maanden verleden tijd. Ginet Balistreri moet er vanwege gezondheidsredenen noodgedwongen mee stoppen.

"Het coordineren van het kattenasiel, het aansturen van de vrijwilligers, de fondsenwerving is niet meer te combineren", aldus Belistreri. "Het kost veel energie om fondsen te werven om de vaste huurlasten te betalen. Dat is nu moeilijk om op te hoesten."

In de hoogtijdagen zaten er in de opvang tien tot vijftien katten. Het het oog op het naderende einde is dat aantal inmiddels al teruggebracht tot zeven. Voor twee van hen is al een nieuwe eigenaar gevonden.

Vijf katten zoeken nog een baasje. Ginet Balistreri hoopt die voor eind maart te kunnen vinden, want dan verlaat de kattenopvang de woning aan de Molendijk.

Balistreri wil in een andere vorm wel doorgaan met de stichting.

"We willen hulp blijven bieden. We doen dat dan zonder opvangpand, maar we blijven wel bemiddelen als mensen bijvoorbeeld niet meer de kosten kunnen betalen."

Ook wil Balistreri voorlichtingscampagnes gaan voeren. "Veel gevallen kun je voorkomen. Dat begint al bij de aanschaf. We willen mensen gaan voorlichten om meer bewustwording te krijgen. De aanschaf van een dier is iets waar je heel goed over na moet denken, want je zit er toch al snel 15 jaar aan vast.''