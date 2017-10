Live uit Lloyd naar 19 uur

Vanaf 19 uur: Ooit in Lloyd

Live uit Lloyd is vanaf nu te horen van 19:00 tot 20:00 uur op Radio Rijnmond. Op woensdagen hoor je gewoon Chicks and the City en is er geen uitzending van Live uit Lloyd.

Sinds maart 2017 worden geen nieuwe sessies met artiesten meer opgenomen. Live uit Lloyd put sindsdien uit het archief waarin meer dan 1300 acts zijn vastgelegd. We kunnen daarom ook spreken van Ooit in Lloyd, iedere werkdag van 19:00 tot 20:00 uur, met uitzondering van woensdagen. Luister dus na Rijnmond Nu en Rijnmond Staat Stil lekker verder en laat je verrassen met een mooi uur live muziek en gesprekken uit het archief. Heel veel luisterplezier en blijf ons volgen op YouTube, Facebook, Twitter, de RTV Rijnmond app en de website. Ronald van Oudheusden - presentator

Marleen Verschoor - productie In de week van 30 oktober kun je luisteren naar opnames met Blaudzun, Hackensaw Boys (USA), Irene Mardi en Marutyri. Van 19 tot 20 uur!!! Of hier al online.