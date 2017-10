'Sparta moet functies trainer en technisch manager scheiden'

Als het aan de bezoekers van Sparta-FC Groningen ligt haalt de leiding van de Kasteelclub de functie technisch manager weg bij Alex Pastoor. Supporters en kenners zijn het er wel over eens dat de Noord-Hollander aan moet blijven als trainer.

Op dit moment vervult Pastoor zoals bekend een dubbelfunctie. Daar waar hij wordt geroemd om zijn trainers-capaciteiten, is de kritiek op zijn technisch beleid niet mals. Er zouden teveel spelers zijn gehaald die niet voldoen. De leiding van Sparta gaat in november met Pastoor om de tafel om te praten over diens aflopende contract.

Kijk hier naar een reportage over de toekomst van Pastoor bij Sparta. Naast supporters komen aan het woord: John de Wolf, Mario Been, Ronald Lengkeek, Aad Andriessen en Jetro Willems.