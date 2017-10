De brandweer heeft maandagmiddag een man uit een brandende woning in Heinenoord gehaald. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand woedde in een hoekwoning in de Oranjestraat. Buurtbewoners waarschuwden de brandweer toen ze zwarte rook uit het huis zagen komen.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Onderzoek moet uitwijzen waar en hoe er brand in het huis is ontstaan.