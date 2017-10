Drugslab gevonden in recreatiepark Kruininger Gors

De verwachting is dat het onderzoek uren in beslag gaat nemen.

Op recreatiepark Kruininger Gors in Oostvoorne is maandagmiddag een drugslaboratorium aangetroffen. De politie heeft vier mannen aangehouden.

Mensen die op het park zijn, kregen het advies om hun ramen en deuren gesloten te houden, vanwege de lucht die van het drugslab afkomt.

Volgens de politie is een tip van iemand reden geweest om op onderzoek uit te gaan. De situatie was in eerste instantie brandgevaarlijk. Daarom moest het pand worden geventileerd.

Onbekende inhoud

Daarna kan de forensische opsporing het pand binnen gaan. Er staan, zegt de politie, vaten met chemicaliën binnen. Over de inhoud is niets bekend.

Zwavellucht

Enkele buren van het park roken wel een zwavelachtige lucht. "Ik kwam net van school fietsen met de kinderen", zegt een vrouw tegen onze verslaggever. "Ik zag een meneer met z'n handen op z'n rug geboeid afgevoerd worden. Zwaar tegenstribbelend."

De vrouw vervolgt door te zeggen dat ze even later ook een man afgevoerd zag worden die ze kort ervoor nog 'vriendelijk gedag' had gezegd: "Ik ben snel weggegaan met de kinderen."

Het verbaast de vrouw dat er een drugslab is ontdekt: "Ik heb nooit verdachte types hier gezien."

'We weten van niets'

De eigenaar van het park wilde enkele uren na de vondst nog niet reageren. Het enige dat hij kwijt wil is dat ze zijn overvallen door de situatie: "De hele situatie zou zomaar mee kunnen vallen. We moeten afwachten."