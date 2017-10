Viergever krijgt één duel voorwaardelijk na kwetsende liederen

Nick Viergever uit Capelle aan den IJssel is door de aanklager betaald voetbal voor één duel voorwaardelijk geschorst. Aanleiding is het zingen van kwetsende liederen over Feyenoord door de speler van Ajax.

Dat gebeurde na de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-4). De beelden lekten uit via social media en er werd een onderzoek gestart. Viergever verweerde zich door aan te geven dat het een besloten feest betrof en hij zich er niet van bewust was dat het werd gefilmd. De aanklager was niet onder de indruk van dat argument en dus ging Viergever akkoord met het schikkingsvoorstel.