Feyenoord met aangetast zelfvertrouwen naar Oekraïne

Feyenoord vliegt dinsdagmiddag met niet al te veel zelfvertrouwen naar Oekraïne waar het woensdag het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk speelt. De Rotterdammers hadden zichzelf, kwa vertrouwen, een enorme dienst kunnen bewijzen door er flink op los te scoren tegen Roda JC, maar handenvol kansen waren niet aan hen besteed.

Door het 1-1 gelijkspel in Kerkrade staat Feyenoord uit de laatste zes competitieduels op slechts vijf behaalde punten. Tel daar bij op de drie verloren Champions League-wedstrijden en je hebt de verklaring voor het gebrek aan vertrouwen.

Hoe gaat Feyenoord het aanpakken in Oost-Europa? Want ook tegen Shakhtar kan trainer Giovanni van Bronckhorst niet beschikken over een flink aantal vaste krachten in de defensie. Kijk hier naar een reportage die we zaterdag na afloop van Feyenoord-Roda JC maakten.

Shakhtar Donetsk wordt woensdag om 20.45 uur gespeeld en is live te volgen via Radio Rijnmond. Tot aan het duel zullen onze verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zich regelmatig met het laatste nieuws melden op radio, tv, website en via social media.