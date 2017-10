Alles over boeken in de Boekenstroom bij Rijnmond Nu

De Boekenstroom

Lees jij graag over hoe de toekomst met robots er uit ziet? Wil je weten wat een bibliothecaris doet? Welk boek ligt brandend op je te wachten? Ontdek het in De Boekenstroom! Vanavond is onze 'huisrecensent' Alek Dabrowski weer te gast!

Geschreven door Ruud de Boer

En kruip zélf in de huid van recensent! Welk boek móet je mede-luisteraar écht lezen? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Tijdens en na de uitzending kun je ook een twitterbericht sturen naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.