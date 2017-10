Steeds meer Japanse duizendknoop in Rotterdam

De Japanse duizendknoop wordt op steeds meer plekken in Rotterdam gesignaleerd. De woekerende plant kan gebouwen en funderingen verwoesten.

Vooralsnog is dat in de stad nog niet gebeurd, maar doordat het onkruid zich snel verspreid en uitroeien lastig is, kan dat snel veranderen.

Rotterdam inventariseert momenteel de plekken waar de moeder aller onkruid groeit. "Hij is zo dominant dat al het andere onkruid wordt overwoekerd. Dat tast ook de biodiversiteit aan."

Haast is geboden

Een plek waar de Japanse duizendknoop al vergevorderd woekert, is langs de kade van de Koningshaven.

"Op dit moment valt er weinig te doen. We zoeken naar een manier van bestrijden. Die is helaas nog niet gevonden. We moeten snel wat vinden, want in Engeland zie je dat de plant al veel schade aanricht," zegt Aad van Leeuwen van Stadsbeheer Rotterdam.

Onder de grond kunnen de wortels tot wel vijf meter diep komen. Dat maakt bestrijden extra lastig.

"Zodra je gaat maaien, moet daarna eigenlijk al het materiaal verbrand worden. Gebeurt dat niet, dan kan de plant zelfs met restjes van enkele centimeters gewoon verder wortelen en uitgroeien tot een meters hoge struik," aldus van Leeuwen.

Totdat er een bestrijdingsmiddel is gevonden, blijft maaien voorlopig de enige optie.