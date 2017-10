Kotter vastgelopen bij Ouddorp

De viskotter Jacoba Aleida is maandag vastgelopen voor de kust van Ouddorp. De opvarenden zijn ongedeerd.

Het schip uit Urk liep halverwege de ochtend tijdens laagwater vast, zegt Johannes Post van de reddingsdienst KNRM: "Kotters komen erg dicht bij de kust nu, want daar zitten de garnalen."

Omdat er water in de stuurhut terecht kwam, haalde een reddingsboot de opvarenden van boord. "Er spatte veel water op, ook naar de brug. Ze vonden het niet erg veilig meer, dus zijn ze uit voorzorg van boord gehaald", zegt Post.

Het lukte niet om het schip in de middag vlot te trekken: "We zijn jetaangedreven. Dat is lucht en water. We hebben niet zo veel kracht. De sleper is ook gealarmeerd en die heeft met zijn schroef veel meer kracht."

De sleepboot gaat het in de avond opnieuw proberen bij hoogwater.