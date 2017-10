Hoge Rotterdamse onderscheiding voor oud-wethouder Hugo de Jonge

De Rotterdamse oud-wethouder Hugo de Jonge heeft maandag een onderscheiding van de stad gekregen. De Jonge ontving de Wolfert van Borselenpenning van burgemeester Aboutaleb bij zijn afscheid als wethouder.

De Jonge was sinds 2010 wethouder van onder meer Onderwijs en Jeugd. Hij is naar Den Haag vertrokken, waar hij CDA-vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in het nieuwe kabinet. Volgens burgemeester Aboutaleb verliest de stad 'een toegewijde, getalenteerde bestuurder'.

Spreuk Obama

In de Wolfert van Borselen-penning is een uitspraak gegraveerd van de Amerikaanse oud-president Barack Obama, die De Jonge graag aanhaalt. In het Nederlands luidt die: "We zijn de verandering die we nastreven."

De spreuk duidt op de verantwoordelijkheid én de mogelijkheid om de samenleving ten goede te veranderen. In zijn afscheidsrede, waarin hij Rotterdam nog eens zijn liefde verklaarde, citeerde De Jonge dezelfde woorden.

Zorgen

De Jonge sprak zijn zorg uit over de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar, die in het teken lijken te zullen staan van de strijd tussen partijen als de PVV, Leefbaar Rotterdam, NIDA en DENK.

"Een politiek van grote woorden en kleine daden voedt het wantrouwen", waarschuwde De Jonge.

Schoenen

De afgezwaaide wethouder kreeg bij z'n afscheid ook nog een bijzonder paar schoenen mee. Het is zo'n beetje het handelsmerk van De Jonge geworden.

Zo stond hij tijdens de bordesscène van het nieuwe kabinet in Den Haag ook met opvallende schoenen tussen de anderen.