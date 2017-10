Warner Hahn maakt rentree bij Jong SC Heerenveen

Warner Hahn in zijn Feyenoord-tijd

Warner Hahn heeft maandagavond zijn rentree gemaakt bij Jong SC Heerenveen. De oud-doelman van Feyenoord en Excelsior raakte in augustus geblesseerd aan zijn schouder en keerde terug in een uitduel tegen NAC. In Breda hield hij de nul en zag hij zijn ploeg met 3-0 winnen.

Hahn liep de schouderblessure op in een duel tegen FC Groningen. Tijdens het juichen bij een doelpunt van zijn club, ging het waarschijnlijk mis. SC Heerenveen-trainer Jurgen Streppel gaf eerder aan dat hij verwachtte de keeper tot de winterstop kwijt te zijn. De Rotterdammer keert nu dus eerder terug dan verwacht. De 25-jarige Rotterdammer kwam afgelopen zomer over van Feyenoord als opvolger van de naar Swansea City vertrokken Erwin Mulder.