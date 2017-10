Brand in zorgcomplex Hellevoetsluis, zestien huizen ontruimd

De bewoners van zestien huizen van een zorgcomplex in Hellevoetsluis hebben de nacht ergens anders moeten doorbrengen. Hun appartementen hadden te veel rookschade opgelopen door de brand die maandagavond rond 22.30 uur uitbrak.

Een persoon moest worden behandeld door ambulancepersoneel voor het inademen van rook. Een bezoek aan het ziekenhuis was niet nodig.

Hoe de brand in het complex aan de Wetering kon ontstaan is nog niet bekend. In het gebouw wonen 55-plussers, van wie een deel zich niet meer goed zelfstandig kan verplaatsen.