Huizen Hellevoetsluis ontruimd vanwege brand

Foto: MediaTV

In een van de vleugels van een wooncomplex aan de Wetering in Hellevoetsluis is maandagavond brand uitgebroken. De bewoners van zestien huizen moesten worden ontruimd.

De bewoners zijn volgens de brandweer verminderd zelfredzaam. Eén iemand moest worden behandeld door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook. De bewoners worden opgevangen in een ander deel van het wooncomplex. Voor zover bekend zijn er verder geen gewonden, aldus de woordvoerder. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.