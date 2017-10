Drugslab Oostvoorne ontdekt door vreemde geur

Recreatiepark Kruininger Gors in Oostvoorne

Het drugslaboratorium dat maandagmiddag werd ontdekt in Oostvoorne is gevonden dankzij een tip dat in de omgeving een vreemde geur hing. De stank kwam uit een chalet op het vakantiepark Kruininger Gors.

Agenten gingen direct kijken en konden meteen twee mannen arresteren: een 48-jarige man uit Burgh-Haamstede en een 44-jarige man uit Rozenburg. Ze liepen op dat moment het chalet uit. Direct kwam ook een sterke chemische geur naar buiten. Niet veel later kwamen nog twee mannen het huisje uit, een 30-jarige en 38-jarige uit Colombia. Het onderzoek naar het drugslab in de recreatiewoning op het vakantiepark is in de nacht van maandag op dinsdag nog doorgegaan.