ECT-medewerkers soebatten over nieuwe cao

Zo'n honderdvijftig medewerkers van ECT in Rotterdam hebben maandagavond gesproken over een nieuwe cao. Gehoopt wordt dat de bestaande spanningen tussen de oudere en de jongere generatie werknemers kan verminderen. De nieuwkomers krijgen onder meer minder betaald.

Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de nieuwe cao: de onderhandelingen gaan nog door.

'Oud zeer'

Het gaat over oude en nieuwe salarisschalen. "Iemand met een nieuw salaris zal nooit dat oude salaris kunnen bereiken", zegt een van de medewerkers.

"Dat doet natuurlijk zeer en dan krijg je vervelende reacties. Dat is geen eenheid meer." Het werk lijdt er niet onder: "We zijn meestal een kwartier boos, verder weet je wat je aan elkaar hebt. Zo gaat dat in de haven."