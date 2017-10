'Merendeel leerlingen ROC Zadkine Logistiek volgt lessen niet'

de school was eerder al negatief in het nieuws door tentamenfraude

Een groot deel van de 700 leerlingen van de opleiding logistiek van het ROC Zadkine in Rotterdam volgt de lessen niet. Meer dan de helft van hen is absent. Dat blijkt onder meer uit een rapport van de Onderwijsinspectie en onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS.

''Wij constateren dat de de aanwezigheidsregistratie niet deugdelijk en niet betrouwbaar is'', schrijft de inspectie in het rapport.

Een van de grote tekortkomingen op de afdeling in de Rotterdamse Aluminiumstraat is dat alle leerlingen aan het begin van de dag allemaal op 'aanwezig' worden gezet. Terwijl dat volgens de inspectie niet vooraf ingevuld hoort te staan.

Ook als lessen niet doorgaan, wordt in de administratie niet aangepast of leerlingen wel of niet aanwezig waren.

De top van Zadkine heeft inmiddels nieuwe leidinggevenden op de locatie in de Rotterdamse Alexanderpolder benoemd. Die moeten de leerkrachten en de leerlingen weer in de goede richting sturen.

Tentamenfraude

Eerder dit jaar brachten RTV Rijnmond en de NOS al naar buiten dat op de afdeling logistiek tentamenfraude werd gepleegd. Personeel hielp leerlingen met het maken van de toetsen. Drie werknemers werden op een zijspoor gezet en zestig tentamens werden ongeldig verklaard.

Naar aanleiding van die zaak werd niet alleen de fraude onderzocht. Ook werd de aanwezigheidsregistratie onder de loep genomen door de inspectie en een bureau.



Een aantal klokkenluiders meldde zich bij RTV Rijnmond en de NOS. Zij vertellen dat het verzuim op de opleiding al langer hoog is. Zelfs leerlingen die niet of nauwelijks op school waren geweest, haalden toch hun diploma.

Personeelsleden hebben de misstanden gemeld bij hun leidinggevenden. Maar die zorgden ervoor dat de signalen nooit de top bereikten. ''Ik had zelfs een afspraak met iemand hogerop bij Zadkine'', vertelt één van de klokkenluiders, die werkte op de afdeling logistiek. ''Maar die afspraak ging op het laatste moment niet door. De teamleider had dat voorkomen.''

De toenmalige leidinggevenden, onder wie de teamleider, beloofden beterschap. De klokkenluider: ''Maar daar kwam niets van terecht. Ik wilde het verzuim aanpakken, maar kreeg te horen: 'Zo doen wij het niet. Wij doen het anders'. Na een paar maanden had ik het wel gezien.''

Ontslag

Volgens een andere oud-medewerker ligt de schuld ook deels bij de docenten. Zij zouden van de aanwezigheidsregistratie een puinhoop maken. ''Er waren zelfs leerlingen die in de klas door de administratie werden gebeld waarom ze niet op school waren.''

Ook zijn er tal van voorbeelden van goedwillende leerlingen die naar huis werden gestuurd. ''Die reisden soms anderhalf uur om op school te komen. Kregen ze daar te horen dat ze voor niets waren gekomen, omdat er te weinig in de klas zaten.''

Met de bijgewerkte aanwezigheidscijfers en de tentamenfraude kon de leiding van logistiek goede scores naar buitenwereld presenteren. ''Ik zat bij een bijeenkomst waar logistiek als een voorbeeld voor de organisatie werd gepresenteerd. Ik zat met mijn oren te klapperen. Ik wist wel beter'', zegt een klokkenluider.

Twee van de drie geschorste personeelsleden zitten thuis. Een derde heeft ontslag genomen.

Volgens ingewijden zit ook op dit moment soms een handjevol leerlingen in de klas. Ook de verzuimregistratie loopt achter.

RTV Rijnmond heeft de oud-teamleider van de afdeling logistiek gevraagd te reageren. Zij wil dat niet.

