Bestuursvoorzitter ROC Zadkine schrikt van chaos bij studie Logistiek

Het kan nog wel even duren voor Zadkine de studie Logistiek weer op orde heeft. Dat voorzitter van het college van bestuur Philip Raets dinsdagochtend gezegd op Radio Rijnmond.

Raets reageert op een rapport van de Onderwijsinspectie waarin staat dat de verzuimadministratie van de studie een rommeltje is. Meer dan de helft van de leerlingen komt niet naar school. Ze kunnen door de mazen van het net glippen, omdat van te voren al in het systeem staat dat ze aanwezig zijn.

Eerder dit jaar brachten RTV Rijnmond en de NOS al naar buiten dat op de afdeling Logistiek tentamenfraude werd gepleegd. Personeel hielp leerlingen met het maken van de toetsen. Drie werknemers werden op een zijspoor gezet en zestig tentamens werden ongeldig verklaard.

Toverstokjesmanagement

Raets, die per 1 september betuursvoorzitter werd, is geschrokken van wat hij bij de Zadkine Logistiek aantrof. Er wordt hard gewerkt om zaken te verbeteren, zegt hij.

"Maar het is geen kwestie van toverstokjesmanagement. Zo van: een knip met de vinger en de boel is opgelost. Vorige week hebben we nog met de inspectie gesproken. Die ziet vooruitgang. Het is broos, maar we maken stappen vooruit."

ROC Zadkine verzorgt middelbaar beroepsonderwijs. De organisatie heeft in totaal 15.000 leerlingen en 1.500 medewerkers.