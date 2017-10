Met Halloween heeft Daisy een kerkhof in de tuin

Foto: Maikel Coomans Foto: Maikel Coomans Foto: Maikel Coomans

Het is vandaag 31 oktober: Halloween. Daisy Smit aan de Meerdervoortstraat in Rotterdam-Bloemhof is groot fan. Zij heeft haar huis compleet omgetoverd tot horrorlocatie, met kerkhof in de tuin en al.

Smit heeft haar complete huis versierd. De gevel is zwart gemaakt, in de tuin vind je pompoenen, skeletarmen en grafzerken. Ze doet dit inmiddels al drie jaar en probeert elk jaar zichzelf weer te overtreffen met de Halloweenversieringen. Als je het Halloweenhuis op Zuid nog wil bekijken, moet je snel zijn: woensdagmorgen is er niets meer te zien van de horrortaferelen.