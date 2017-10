Vliegtuig met Feyenoordfans botst tegen vrachtwagen

Op het vliegveld van Kiev in de Oekraïne is een vliegtuig met veertig Feyenoordsupporters op een vrachtwagen gebotst. Niemand raakte gewond.

De supporters waren via Kiev onderweg naar Charkov, waar Feyenoord woensdagavond een duel in Champions League speelt tegen Shakhtar Donetsk.

Het vliegtuig maakte zich op voor vertrek toen de vleugel een vrachtwagen raakte. De supporters zijn daarna terug naar de terminal gebracht.

Het is nog niet duidelijk op wat voor manier ze nu in Charkov komen. "Desnoods met de taxi of de trein", laat een van hen weten. "Bij de wedstrijd zijn we sowieso."