SP stelt Kamervragen over Zadkine Logistiek

Archieffoto

De SP in de Tweede Kamer gaat vragen stellen aan de verantwoordelijke bewindslieden over de slordige verzuimregistratie bij ROC Zadkine. Kamerlid Peter Kwint, opgegroeid in Bleskensgraaf, is geschrokken van een rapport van de Onderwijsinspectie.

Uit het rapport blijkt dat de administratie van de opleiding Logistiek een rommeltje is. Leerlingen kunnen makkelijk spijbelen, omdat de administratie niet goed wordt bijgehouden.

Eerder was er sprake van tentamenfraude bij dit onderdeel van ROC Zadkine. ''Het stapelt zich op'', constateert Kwint. ''Dit kan niet. Ik wist dat er een hoop mis was, maar nu maak ik mij ernstig zorgen.'' De vragen zullen worden beantwoord door Ingrid van Engelshoven, de nieuwe minister die verantwoordelijk is voor het middelbaar beroepsonderwijs.