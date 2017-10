Feyenoord reist met Tapia en Nelom naar Oekraïne

Renato Tapia stond dinsdagochtend gewoon op het veld tijdens de laatste training voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk van woensdagavond. De Peruviaan lijkt dus hersteld en beschikbaar. Ook Miquel Nelom stapt in het vliegtuig. Hij stond aan de kant met een knieblessure.

Tapia viel twee weken geleden in het thuisduel met PEC Zwolle (0-0) al in de eerste helft uit met een bovenbeenblessure. Daarna speelde hij niet meer. Ook Miquel Nelom was dinsdagochtend op het veld van de Kuip te vinden, maar hij trainde nog apart Sven van Beek was afwezig. Hij reist niet mee naar Oekraïne.

De selectie van Giovanni van Bronckhorst vliegt om 13.30 uur richting Charkov. Feyenoord neemt negentien spelers mee. Lutsharel Geertruida. Dylan Vente, Justin Bijlow en Tyrell Malacia sluiten aan bij de onder 19. Om 18.00 uur Nederlandse tijd geeft de Feyenoord-trainer in het stadion van Metalist een persconferentie. De Rotterdammers trainen dinsdagavond niet.

Shakthar Donetsk-Feyenoord is woensdagavond tussen 20.00 uur en 23.00 uur live te volgen op Radio Rijnmond.