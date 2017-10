Justitie eist werkstraf voor fatale aanvaring op Nieuwe Maas

Justitie heeft een werkstraf van 180 uur geëist voor een fatale aanvaring op de Nieuwe Maas bij Ridderkerk. Een binnenvaartschip botste daar in oktober 2013 op een motorjacht.

Een Zwitsers echtpaar kwam door de aanvaring om. Hun 20-jarige dochter overleefde het ongeluk. Volgens justitie heeft de Duitse schipper onvoorzichtig gevaren. Hij had snelheid moeten minderen en van koers moeten veranderen.

De 36-jarige schipper legt de schuld bij het motorjacht. Volgens hem week het pleziervaartuig plotseling uit naar rechts en kon hij een botsing niet meer voorkomen.

Twijfel

Het binnenvaartschip ‘Werner Reich’ was met diesel onderweg naar Karlsruhe. Uit technisch onderzoek van de politie is gebleken dat het motorjacht ‘Bolero’ van achteren is aangevaren. Ooggetuigen zeggen dat het pleziervaartuig niet plotseling van koers is veranderd. Voor justitie is daarmee bewezen dat de Duitse schipper de schuldige is en kost wat kost wilde doorvaren.

Een Duitse deskundige, die door de advocaten van de verdachte was ingeschakeld, trekt dat verhaal in twijfel. Volgens hem klopt de lezing van de schipper dat de ‘Bolero’ abrupt naar rechts uitweek.

De advocaat van de nabestaanden, Cornelie Waling, bekritiseerde de Duitse deskundige. “Hij heeft gewerkt voor de rederij, die de opdracht gaf voor dit transport. Hij is dus verre van onafhankelijk. Hij is een ‘hired gun’.”

Geen feest

Namens de zoon van het Zwitsers echtpaar werd een slachtofferverklaring voorgelezen. “Mijn ouders waren mijn vangnet. Dat ben ik nu kwijt. Ik ben gestopt met mijn studie.”

Zijn zus was aan boord van de ‘Bolero’ toen het schip zonk. Zij overleefde de aanvaring. “Twee van mijn beste vrienden, mijn rolmodellen, ben ik kwijt. Soms bel ik het nummer van mijn vader nog, om te beseffen dat het niet kan.”

Anders dan haar broer had zij haar studie wel voortgezet. “Onlangs haalde ik mijn diploma. Bij de uitreiking waren er allemaal ouders, maar niet voor mij. Het was geen feest. Na al die jaren was huilen het enige dat ik deed.”

Hulp

Verdachte Oliver K. zei beide nabestaanden kracht en sterkte te wensen. “Ik zal het beeld van de omgeslagen Bolero nooit vergeten. Maar ik kom steeds tot de conclusie dat ik het motorjacht niet kon vermijden.”

De schipper heeft lang getwijfeld of hij ander werk zou gaan zoeken. “Ik heb psychologische hulp gezocht en ben blijven varen. Ik ben sinds het ongeluk supervoorzichtig geworden, voorzichtiger dan collega’s."

De rechter in Rotterdam doet op 14 november uitspraak.