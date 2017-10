Feyenoord-supporter sneakt Mentaliststadion alvast binnen

Rotterdammer Patrick in het Metaliststadion

Het mag eigenlijk niet, maar Rotterdammer Patick is even een kijkje gaan nemen in het Metaliststadion, waar Feyenoord het woensdagavond in de Champions League opneemt tegen Shakhar Donetsk.

''Gewoon naar binnen lopen en even kijken. Het heeft wel wat. Het is geen Kuip, maar dat is geen enkel stadion'', aldus Patrick. Bekijk de reportage vanuit Charkov hierboven.